Agjencia e lajmeve në Itali pyet Kurtin për situatën në vend: Ka ende probleme në kufirin me Serbinë, për fat të keq

Agjencia e lajmeve në Itali, AGI, ka intervistuar kryeministrin Kurti, dhe e kanë pyetur për situatën në veri të vendit.

Ai për këtë agjenci i’u përgjigj se vendi ende përballet në kufirin me Serbinë, duke përmendur rastet e tregtisë ilegale që zhvillohen në veri, por edhe trazirat e fundit dhe Sulmi në Banjskë i 24 shtatorit.

“Ka ende probleme në kufirin me Serbinë, për fat të keq, ata që u pasuruan me luftë janë kthyer në kriminelë dhe vazhdojnë të pasurohen me bitcoin, drogë dhe armë. Ata e mbulojnë biznesin e tyre me ide nacionaliste, por prapë janë kriminelë. ” Kështu ka thënë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një bisedë me AGI në margjinat e kongresit të PSE. Kosova e dorëzoi aplikacionin e saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian më 15 dhjetor 2022, pasi u njoh zyrtarisht nga Komisioni Evropian si shtet “kandidat potencial”. “Nuk jemi ende zyrtarisht kandidatë për anëtarësim – thotë Kurti – por po bëjmë çmos që sa më shpejt t’i afrohemi Bashkimit Evropian.”

Kryeministri Kurti sot ka qëndruar në Itali me rastin e zgjedhjeve të kandidatëve socialistë për zgjedhjet në Evropë. /Lajmi.net/