Agim Veliu takon Skender Hysenin, flasin për dialogun Kosovë-Serbi

Me theks të veçantë u diskutua për përgatitjet që po i bënë Republika e Kosovës në ballafaqimet që do t’i ketë në dialogun me Serbinë, si dhe aspekte të ndryshme të sigurisë që lidhen drejtpërdrejtë me procesin e negociatave, njofton Ministri e Punëve të Brendshme.

Të dy bashkëbiseduesit vlerësuan se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara në punën që po bëjnë me qëllim që pas negociatave të arrihet deri tek marrëveshja finale mes dy shteteve, e që është njohja reciproke dhe normalizimi i marrëdhënieve.