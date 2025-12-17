Agim Veliu: Përgjegjësinë për mospërfshirjen time në listën e kandidatëve të LDK-së e mbajnë kreu i partisë dhe i emëruari i tij në Podujevë
Ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliu, ka reaguar publikisht pas përjashtimit të tij nga lista e kandidatëve të partisë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Veliu ka theksuar se angazhimi i tij në LDK ka qenë gjithmonë për bindje, punë dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve, dhe jo për interesa personale, raporton lajmi.net “E vërteta nuk…
“E vërteta nuk mbyllet me lista. Kam qenë dhe jam pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës jo për interesa personale, por për bindje, punë dhe përgjegjësi ndaj njerëzve që më kanë besuar. Listat zgjedhore janë mbyllur. Vendimet janë marrë. Deklarata për ‘derë të hapur’ pas këtij fakti është më tepër formale se sa e vërtetë, nuk e ndryshon realitetin dhe nuk e zëvendëson mungesën time në një garë të ndershme dhe transparente,” shkruan Veliu.
Kam qenë dhe jam pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës jo për interesa personale, por për bindje, punë dhe përgjegjësi ndaj njerëzve që më kanë besuar.
Listat zgjedhore janë mbyllur. Vendimet janë marrë.
Deklarata për “derë të hapur” pas këtij fakti është më tepër formale se sa e vërtetë, nuk e ndryshon realitetin dhe nuk e zëvendëson mungesën time në një garë të ndershme dhe transparente.
Përgjegjësinë për mospërfshirjen time në listën e kandidatëve e mbajnë kreu i partisë dhe i emëruari i tij në Podujevë, të cilët në koordinim të plotë, kanë shpërfillur gatishmërinë time dhe kërkesat e mijëra votuesve të shprehura edhe publikisht që të jem pjesë e garës.
Unë nuk kam kërkuar favore. Kam kërkuar respekt për procesin, për anëtarësinë dhe për votuesit.
Parimet nuk negociohen dhe dinjiteti nuk është çështje momenti.
Do të vazhdoj të flas hapur dhe të veproj me përgjegjësi, sepse politika ka kuptim vetëm kur i shërben qytetarëve — jo kur mbyllet ndaj tyre.
Nëse dera do të ishte vërtetë e hapur, kjo do të reflektohej në vendimmarrje, e jo në deklarata.
Qëndrestarët, anëtarësia, votuesit e LDK-së dhe opinioni publik kërkojnë arsyen pse nuk jam pjesë e listës zgjedhore!!
Zoti e bekoftë LDK-në!/Lajmi.net/