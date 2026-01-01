Agim Bahtiri mori më shumë vota se PDK-ja në Mitrovicë të Jugut

Lajme

01/01/2026 22:45

Ka përfunduar numërimi i votave për kandidatë për deputetë në Mitrovicë të Jugut.

Pas numërimit 100 për qind të votave, kandidati i VV-së nga kjo komunë, i famshmi, Agim Bahtiri ka marrë më shumë vota se komplet PDK që për kandidatë për kryeministër e pati Bedri Hamzën i cili vjen nga qyteti i Mitrovicës së Jugut, transmeton lajmi.net.

PDK në zgjedhjet e 28 dhjetorit mori 9486 vota në Mitrovicë të Jugut, kurse Agim Bahtiri mori 9648 vota.

Bedri Hamza mori 8009 vota në vendlindje./lajmi.net/

