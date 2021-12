Agim Bahtiri ka një mesazh për asamblistët e VV-së në Mitrovicë

Ndër të tjerash, Bahtiri i ka kërkuar asamblistëve të VV-së që të qëndrojnë të bashkuar dhe të lidhur me njëri-tjetrin, transmeton lajmi.net.

Ai ka thënë se katër vite shkojnë shpejtë në opozitë, ndërsa ka thënë se për katër vitet e tjera, pozita apo opozita do të sigurohet nga vetë asamblistët e këtij mandati.

Ai ka thënë se katër vite shkojnë shpejtë në opozitë, ndërsa ka thënë se për katër vitet e tjera, pozita apo opozita do të sigurohet nga vetë asamblistët e këtij mandati.

Postimi i plotë i Bahtirit:



Të dashur asamblisitë të Vetëvendosjes,

Më lejoni që edhe publikisht të ju uroj secilit prej juve detyrën e marrë, e cila buron nga populli dhe i shërben popullit.

Më pastaj dua të ju kërkoj në emrin e mijëra votuesve, që të gjithë të jeni të bashkuar, të lidhur fort me njeri-tjetrin për të bërë opozitë të pakompromis në të mirë të qytetarëve të Mitrovicës.

Çdo përjashtim, çdo largim apo çdo përçarje është në kundërshtim me votën që e kërkuam dhe me premtimet që i dhamë.