Agim Bahtiri: Ju thash në mëngjes, që sot kryhet- i kemi edhe votat për Qeverinë

Pas votimit të Nenad Rahsiq për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, është deklaruar deputeti i VV-së, Agim Bahtiri. Bahtiri që në mëngjes u shpreh i bindur se Rashiq do të votohet. E pas seancës së sotme, ai tha se i kanë votat edhe për formimin e Qeverisë. “Ju kam thënë…

10/10/2025 12:33

Pas votimit të Nenad Rahsiq për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, është deklaruar deputeti i VV-së, Agim Bahtiri.

Bahtiri që në mëngjes u shpreh i bindur se Rashiq do të votohet.

E pas seancës së sotme, ai tha se i kanë votat edhe për formimin e Qeverisë.

“Ju kam thënë në mëngjes që do të kryhet sot…I kemi edhe votat për qeverinë“, tha ai./Lajmi.net/

