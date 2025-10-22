Agim Bahtiri bën thirrje për unitet: Të bëhemi bashkë, armiku na don të përçarë
Deputeti i Vetëvendosjes Agim Bahtiri ka një thirrje për liderët partiakë dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës. Teksa po ofrohet afati për formimin e qeverisë së re, Bahtiri ka bërë thirrje për unitet. Ai ka thënë se Kosova nuk e ka luksin të shkoj në zgjedhje të reja dy herë brenda vitit. Ndërsa ka thënë…
Lajme
Deputeti i Vetëvendosjes Agim Bahtiri ka një thirrje për liderët partiakë dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Teksa po ofrohet afati për formimin e qeverisë së re, Bahtiri ka bërë thirrje për unitet.
Ai ka thënë se Kosova nuk e ka luksin të shkoj në zgjedhje të reja dy herë brenda vitit. Ndërsa ka thënë se duhet të bëhen bashkë, sepse armiqtë duan t’i shohin të përçarë dhe të dobët.
“Armiqtë tanë dëshirojnë të na shohin të përçare dhe të dobët, por ne duhet të jemi më të bashkuar dhe më të fortë se asnjëherë më parë sepse sa herë që atdheu jonë ka qenë në vështirësi, bashkimi ka qenë “arma” më e fortë me të cilën i kemi bërë ballë çdo armiku! Mos lejoni që interesat personale apo partiake të na pengojnë në rrugën drejt progresit. Kosova jonë meriton stabilitet, jo kaos; meriton punë, jo zgjedhje të pafundme që harxhojnë energjinë dhe besimin e qytetarëve”, ka thënë Bahtiri.
Postimi i plotë i Agim Bahtirit:
UNITETI është obligim kombëtar, jo zgjedhje!
_
Të nderuar kolegë deputetë dhe liderë partiakë,
Si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës ndjej përgjegjësi, që të iu drejtohem me një thirrje vëllazërore:
Kjo javë, deri të dielën më 26 tetor, është afati për formimin e Qeverisë së re. Kosova nuk ka luksin të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare dy herë brenda një viti!
Armiqtë tanë dëshirojnë të na shohin të përçare dhe të dobët, por ne duhet të jemi më të bashkuar dhe më të fortë se asnjëherë më parë sepse sa herë që atdheu jonë ka qenë në vështirësi, bashkimi ka qenë “arma” më e fortë me të cilën i kemi bërë ballë çdo armiku!
Mos lejoni që interesat personale apo partiake të na pengojnë në rrugën drejt progresit. Kosova jonë meriton stabilitet, jo kaos; meriton punë, jo zgjedhje të pafundme që harxhojnë energjinë dhe besimin e qytetarëve.
Ne jemi zgjedhur për t’i shërbyer popullit, jo për ta lënë në errësirë. Ta ndiejmë përgjegjësinë e madhe ndaj atyre që na kanë votuar, ndaj historisë sonë të vuajtur dhe ndaj të ardhmes së fëmijëve tanë.
Tani është koha të njohim njëri-tjetrin, kush do të dalë atdhedashës e kush përçarës!