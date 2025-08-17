Agim Aliu: Parku në Kodrën e Sherretëve çdo ditë më pranë realizimit

Kryetari i Ferizajt, Agim Aliu ka ndarë me qytetarët një lajm të mirë rreth punimeve që po zhvillohen në njërin nga projektet më të mëdha rekreative të komunës, parkun në Kodrën e Sherretëve. “Po bëhet gati, çdo ditë më pranë – Parku në Kodrën e Sherretëve, me ballkonin unik panoramik, shtigjet e ecjes, fushat sportive…

17/08/2025 18:57

Kryetari i Ferizajt, Agim Aliu ka ndarë me qytetarët një lajm të mirë rreth punimeve që po zhvillohen në njërin nga projektet më të mëdha rekreative të komunës, parkun në Kodrën e Sherretëve.

“Po bëhet gati, çdo ditë më pranë – Parku në Kodrën e Sherretëve, me ballkonin unik panoramik, shtigjet e ecjes, fushat sportive dhe këndet relaksuese”, ka shkruar Aliu në Facebook.

Aliu ka ndarë edhe pamje nga punimet.

