Agim Ademi uron Ballkanin për fitoren dhe inkurajon Dritën: Suksese në ndeshjet e kthimit!
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka uruar FC Ballkanin për fitoren ndaj Shamrock Rovers në ndeshjen e parë të rrethit të tretë të Ligës së Konferencës.
Ai e vlerësoi paraqitjen e skuadrës suharekase si dëshmi të pjekurisë dhe përvojës, duke shprehur besimin se ekipi do ta ruajë epërsinë edhe në ndeshjen e kthimit për të siguruar kualifikimin në fazën ‘play-off’, transmeton lajmi.net
Ademi gjithashtu përgëzoi FC Dritën për paraqitjen e guximshme në Bukuresht ndaj FCSB-së, duke theksuar se pavarësisht humbjes 3:2, ekipi tregoi potencial dhe luftë sportive të denjë.
Ai shprehu shpresën se në ndeshjen e kthimit në “Fadil Vokrri”, Drita do të arrijë përmbysjen e madhe dhe do të vazhdojë rrugëtimin evropian.
Urime FC Ballkani fitorja, kokën lart FC Drita
FC Ballkani ka vazhduar të shkëlqejë në arenën evropiane, duke regjistruar një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të rrethit të tretë të Ligës së Konferencës. Skuadra suharekase dominoi ndaj kampionit të Irlandës, Shamrock Rovers dhe e kurorëzoi paraqitjen mbresëlënëse, me fitore 1:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Kjo fitore është dëshmi e pjekurisë, përvojës dhe cilësisë së skuadrës portokallezi, që vazhdon ta përfaqësojë me krenari futbollin e Kosovës në Evropë. Urime futbollistëve dhe stafit për këtë hap të madh dhe besojmë fuqishëm se në ndeshjen e kthimit do të arrijnë ta ruajnë epërsinë dhe të sigurojnë kualifikimin në fazën e ‘play-off’-it.
Ndërkohë, FC Drita zhvilloi një paraqitje të guximshme në Bukuresht ndaj skuadrës me renome, FCSB. Edhe pse krijoi epërsi 2:0, në fund u mposht 3:2 nga një kundërshtar me shumë përvojë në garat evropiane. Megjithatë, loja e treguar nga skuadra e trajnerit Zekirija Ramadani dëshmoi se Drita ka potencial për të befasuar dhe për të luftuar deri në fund.
Ndeshja e kthimit në “Fadil Vokrri” pritet të jetë emocionuese dhe me përkrahjen e madhe të tifozëve, urojmë që Drita të arrijë një përmbysje të madhe dhe të vazhdojë rrugëtimin e saj në Ligën e Evropës.
Suksese për të dyja skuadrat tona në ndeshjet e kthimit!/lajmi.net/