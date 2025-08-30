Agim Ademi takon futbollistët shqiptarë të Hoffenheim-it pas ndeshjes ndaj Frankfurtit
Sport
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka qenë sot i pranishëm në Gjermani për të ndjekur nga afër ndeshjen e Bundesligës mes TSG Hoffenheim dhe Eintracht Frankfurt.
Pas përfundimit të takimit, Ademi është takuar me tre futbollistët shqiptarë që luajnë për Hoffenheim-in: Fisnik Asllani, Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari.
Federata e Futbollit të Kosovës po vazhdon përpjekjet për të afruar futbollistë nga diaspora, të cilët mund të jenë pjesë e planeve afatgjata të ekipit kombëtar.