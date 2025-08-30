Agim Ademi takon futbollistët shqiptarë të Hoffenheim-it pas ndeshjes ndaj Frankfurtit

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka qenë sot i pranishëm në Gjermani për të ndjekur nga afër ndeshjen e Bundesligës mes TSG Hoffenheim dhe Eintracht Frankfurt. Pas përfundimit të takimit, Ademi është takuar me tre futbollistët shqiptarë që luajnë për Hoffenheim-in: Fisnik Asllani, Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari. Federata e…

Sport

30/08/2025 22:08

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka qenë sot i pranishëm në Gjermani për të ndjekur nga afër ndeshjen e Bundesligës mes TSG Hoffenheim dhe Eintracht Frankfurt.

Pas përfundimit të takimit, Ademi është takuar me tre futbollistët shqiptarë që luajnë për Hoffenheim-in: Fisnik Asllani, Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari.

Federata e Futbollit të Kosovës po vazhdon përpjekjet për të afruar futbollistë nga diaspora, të cilët mund të jenë pjesë e planeve afatgjata të ekipit kombëtar.

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2025

Dy gola si rrufe, Reali e përmbys Mallorcan

August 30, 2025

Vedat Muriqi tjetër nivel, i shënon gol Real Madridit në “Bernabeu”

August 30, 2025

Presidenti i Lille e mohon mundësinë që Edon Zhegrova të transferohet...

August 30, 2025

Dështon huazimi i Nicolas Jackson te Bayern Munich, Chelsea i thotë...

August 30, 2025

Krejt në fund të ndeshjes, Granit Xhaka asiston për t’i siguruar...

August 30, 2025

Parandalohet një tragjedi e madhe pas ndeshjes Chelsea-Fulham, arrestohet një person...

Lajme të fundit

KPK-ja mban testin kualifikues për prokurorë, marrin pjesë 330 kandidatë

Trafik i dendur në Rrugën e Kombit për...

Kica-Xhelili: VV t’i përgjigjet qytetarëve pse e urren...

Pushimi veror drejt fundit, kur do të rinisin...