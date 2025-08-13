Agim Ademi ndjek Superkupën e Evropës në Itali, takohet me ish-Presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy
Sport
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka qenë i pranishëm në stadiumin “Bluenergy” në Udine të Italisë për të ndjekur nga afër ndeshjen e Superkupës së Evropës mes Paris Saint-Germain dhe Tottenham Hotspur.
Përveç spektaklit futbollistik dhe atmosferës së zjarrtë në stadium, mbrëmja ka qenë edhe më e veçantë për Ademin për shkak të një takimi të pazakontë: ai u takua me ish-Presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy, raporton lajmi.net
Përmes një postimi në Facebook, Ademi ka bërë të ditur se pati një bisedë të shkurtër por të vlefshme me Sarkozy, ku u diskutua për tema që lidhin sportin me shoqërinë dhe lidershipin.
“Një bisedë e shkurtër, por plot vlera dhe këndvështrime interesante mbi sportin, lidershipin dhe mënyrën se si ndeshjet e mëdha bashkojnë njerëzit nga kultura dhe vende të ndryshme,” ka shkruar Ademi.
Postimi i plotë i Ademit:
“Në Udine të Italisë për të ndjekur ndeshjen e Superkupës së Evropës, PSG – Tottenham, ku atmosfera është e shkëlqyeshme. E këtë mbrëmje e bëri edhe më të veçantë takimi me ish-Presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy. Një bisedë e shkurtër, por plot vlera dhe këndvështrime interesante mbi sportin, lidershipin dhe mënyrën se si ndeshjet e mëdha bashkojnë njerëzit nga kultura dhe vende të ndryshme”./Lajmi.net/