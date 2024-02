Agim Ademi jep lajmin: Trajneri i ri i Kosovës do jetë gjermanfolës Trajneri i ri i Kombëtares së Kosovës do të jetë një gjermanofolës. Kështu së paku ka bërë të ditur për KosovaPress presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Ai ka thënë se brenda dy ditësh mund edhe të bëhet zyrtarizimi i trajnerit të ri me nënshkrimin e kontratës mes dy palëve. “Trajneri do…