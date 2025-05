Agim Ademi: Fusha e stadiumit “Fadil Vokrri” është në gjendje të shkëlqyeshme- çdo detaj po trajtohet me kujdes Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi ka deklaruar se fusha e stadiumit “Fadil Vokrri” është në gjendje të shkëlqyeshme falë përkushtimit dhe punës së vazhdueshme të ekipit të mirëmbajtjes. Ademi tha se çdo detaj po trajtohet me kujdes, me qëllim që të sigurohet një sipërfaqe lojë në standard të larta, e gatshme…