Agicom dhe Digitalb bllokojnë operatorin IPTV pirat NimiTV

Digitalb sha në një maksi operacion ndërkombëtar që ka filluar prej disa muajsh nga Italia dhe do të përshkallëzohet në të gjithë Evropën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada në bashkëpunim me partnerin e saj merr masa ndaj operatorit piratues NiMI TV, në një tjetër operacion të suksesshëm antipirateri në vazhdim të operacionit Squosh.

Agjencia Italiane e Inteligjencës SECUREBIT, në bashkëunim me IMG UK, AGICOM (Enti rregullator i Republikës Italiane) dhe organe të tjera hetimore, pas hetimeve disa mujore ka dokumentuar piraterinë e kryer nga NiMI TV në dëm të kanaleve dhe platformave Italiane televizive dhe Digitalb.

Sot në datë 22 prill, përmes një komunikimi zyrtar në faqen e Agicom, si garant i komunikimeve në territorin e republikës së Italisë, nxjerr urdhrin për bllokimin e menjëhershëm fillimisht në territorin Italian të sinjaleve të NIMI TV të gjitha domainet dhe cdo burim që transmeton sinjalet e kësaj platforme piratuese.qelidhen me kompaninë Leaseweb Netherlands Bv, me zyrë të regjistruar në Luttenbergweg 8 – 1101 Amsterdam (Holland), adresa e e-mail-it të së cilës është [email protected] , serverat e përdorur i atribuohen të njëjtës kompani , të cilat ndodhen në Amsterdam (Holland).

Urdhri ekzekutiv i publikuar në faqen zyrtare të AGICOM do të ekzekutohet nga të gjithë operatorët italianë të ofrimit të internetit për efekt të menjëhershëm bllokimi. Ky proces bllokimi ka afat përfundimi deri në datën 7 maj 2020. Pas kësaj do të fillojnë procedurat ligjore penale për dërgimin e shoqërisë Setplex (kompania që përfaqëson Nimi tv dhe TV alb), përpara gjykatës për dëmin e shkaktuar ndaj shoqërive transmetuese të kanaleve të piratuara dhe shoqërisë Digitalb.

Drejtor i përgjithshëm i Digitalb, Z. Redi lamaj dhe përfaqësuesi ligjor i agjencisë italiane Securebit, Dr. Ezio Amodio, theksojnë se në vazhdim të operacionit Squash në bashkëpunim me platformat e tjera dhe shoqëritë e të drejtave si IMG United Kingdom, në muajt në vijim do të procedojnë dhe të tjerë operatorë piratë të evidentuar me transmetime të pautorizuara në territorin e Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni dhe Greqi.

Ky është viti i parë në të cilin janë koordinuar dhe unifikuar lëvizjet mes platformave televizive dhe shoqërive të të drejtave për të goditur plagën e piraterisë. Dr. Ezio Amodio shton se plaga e piraterisë e krahasuar me një virus që sjell dëme të jashtëzakonshme në ekonomitë e vendeve tona do të jetë prioritet i të gjitha organeve kompetente dhe shoqërive audiovizive ku Digitalb evidentohet si një ndër shoqëritë më aktive në mbrotje të të dretjave të saj dhe partnerëve të saj evropianë si Sky Italia, Img.