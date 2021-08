Afrona Dika ‘godet’ me poza me këmishën e Bleros

Dyshja e pëlqyer nga publiku dhe e shumë komentuar kanë zgjedhur njërën nga rivierat shqiptare për të kaluar disa ditë, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë nuk kanë munguar as fotot e shumta që ka postuar Afrona në veshje e stile të ndryshme.

View this post on Instagram A post shared by Afrona Dika (@afronadika)

Së fundmi modelja ka pozuar me këmishën e Bleros, gjë të cilën e bëri vet të ditur me anë të mbishkrimit sipër imazhit.

View this post on Instagram A post shared by Afrona Dika (@afronadika)

“Duke goditur me poza me këmishën e tij”, ka shkruar Afrona teksa shfaqet me bikini ngjyrë të gjelbërt e këmishë të bardhë./Lajmi.net/