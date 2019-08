Afrona dhe Blero gati për martesë, çifti duken për mrekulli para dasmës

Afrona Dika dhe Blero Muharremi në muajin e ardhshëm do kurorëzojnë dashurinë e tyre shumë vjeçare me martesë, me ç’rast do organizojnë një dasmë madhështore, shkruan lajmi.net.

Ka ende disa javë nga martesa e tyre por çifti duken se kanë bërë gati gjithçka. Bukuroshja së fundmi ka publikuar disa fotografi me të dashurin ku shihen në veshja solemne si nuse e dhëndër.

Afrona ditë më parë kishte folur edhe për planet e tyre si prindër ku është shprehur se është ende herët për një gjë të tillë pasi janë të fokusuar në karrierë momentalisht. /Lajmi.net/