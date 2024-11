Afrohet cikloni: Nga dita e premte e deri të dielën, reshje intensive shiu e bore Një qendër me presion të ulët atmoferik, me origjinë nga Atlantiku, ka përfshirë tashmë Evropën Perëndimore dhe atë Qëndrore, ndërsa momentalisht gjindet në Poloni, duke u përshkuar nga një front i ftohtë, i cili po lëvizë drejt Evropës Juglindore. Pra, të premten, do të kemi depërtimin e ftontit të ftohtë që nga orët e para…