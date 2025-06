Afro 20 mijë euro të padeklaruara zbulohen në Vërmicë në një veturë, Dogana sekuestron 25 për qind të shumës

Zyrtarët doganorë kanë hasur në veturë mjetet monetare të padeklaruara, shkruan lajmi.net

Në përputhje me Kodin Doganor dhe të Akcizës së Kosovës, janë sekuestruar 25% të shumës.

Raporti i plotë nga Dogana e Kosovës:

Prizren, 10 qershor 2025 – Sot, në Pikën Kufitare të Vermicës, gjatë një kontrolli të përbashkët të realizuar nga Dogana e Kosovës dhe Policia Kufitare, është selektuar për kontroll të detajuar në vijën e dytë automjeti me targa kosovare.

Në mungesë të deklarimit paraprak dhe dokumentacionit mbi prejardhjen e mjeteve, Dogana ka bëre sekuestrimin e mjeteve derisa në përputhje me nenin 33.5 të Kodit Doganor dhe të Akcizës së Kosovës (KDAK), pales automatiksiht i është bërë konfiskimi i shumës prej 4,487.50 euro – që përfaqëson 25% të shumës totale të padeklaruar derisa edhe pjesa tjetër mbahet deri ne perfundimin e procedurave hetimore.

Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët dhe udhëtarët që të deklarojnë saktësisht mjetet monetare mbi 10.000 mije euro të cilat i mbajnë me vete gjatë hyrjes apo daljes nga territori doganor i Republikës së Kosovës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me qëllim të parandalimit të veprimtarive të paligjshme financiare dhe për të shmangur ndëshkime të panevojshme./lajmi.net/