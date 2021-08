Afganistan/ Ku do të shkojnë refugjatët pasi talebanët morën nën kontroll vendin?

Rritja e numrave që përpiqen të largohen vjen mbi 2.2 milion refugjatë tashmë në vendet fqinje dhe 3.5 milion njerëz të mbetur të pastrehë brenda kufijve të Afganistanit si rezultat i konfliktit të vazhdueshëm dhe paqëndrueshmërisë politike, sipas BBC.

Sa afganë po largohen?

Për momentin, është e paqartë.

Talibanët kontrollojnë të gjitha pikat kryesore të kalimit tokësor me fqinjët e Afganistanit dhe militantët kanë thënë se nuk duan që afganët të largohen nga vendi. Raportet sugjerojnë që vetëm tregtarët ose ata me dokumente të vlefshme udhëtimi po lejohen të kalojnë.

“Shumica dërrmuese e afganëve nuk janë në gjendje të largohen nga vendi përmes kanaleve të rregullta,” tha të premten një zëdhënës i Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR). “Nga sot, ata që mund të jenë në rrezik nuk kanë rrugëdalje të qartë.”

Disa mijëra afganë u tha se kishin kaluar në Pakistan jo shumë kohë pasi talebanët morën kontrollin e Kabulit, ndërsa rreth 1.500 afganë thuhet se kanë hyrë në Uzbekistan dhe po jetojnë në tenda pranë kufirit.

Në Kabul, mijëra njerëz janë nisur drejt aeroportit ndërkombëtar, aktualisht i vetmi operacional në vend, në një përpjekje të dëshpëruar për të ikur.

Të Premten, një zyrtar i NATO -s tha se më shumë se 18,000 njerëz ishin larguar nga aeroporti që kur talebanët morën kontrollin, por nuk është e qartë se sa prej tyre ishin shtetas afganë.

Sa kanë ikur nga shtëpitë e tyre?

Lëvizja e fundit e afganëve është pjesë e një eksodi historik nga një vend që ka pësuar paqëndrueshmëri dhe konflikt gjatë shumë viteve.

Edhe para se talibanët të merrnin përsëri nën kontroll, më shumë se 550,000 njerëz ishin detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre këtë vit për shkak të luftimeve, sipas UNHCR -së.

Kjo do të thotë se rreth 3.5 milionë afganë janë aktualisht të zhvendosur brenda vendit brenda vendit.

Përveç atyre brenda kufijve të Afganistanit, rreth 2.2 milion refugjatë dhe azilkërkues po kërkonin gjithashtu strehë në vendet fqinje deri në fund të vitit të kaluar.

Këtë vit, afganët gjithashtu duhet të përballen me një thatësirë ​​të rëndë dhe mungesa ushqimore në pjesën më të madhe të vendit. Një raport nga Programi Botëror i Ushqimit i OKB -së në qershor tha se 14 milionë njerëz, më shumë se një e treta e popullsisë, vuanin nga uria.

Ku shkojnë refugjatët afganë?

Vendet fqinje Pakistani dhe Irani panë numrin më të madh të refugjatëve dhe azilkërkuesve të Afganistanit vitin e kaluar.

Pothuajse 1.5 milionë ikën në Pakistan në vitin 2020, ndërsa Irani priti 780,000, sipas shifrave të UNHCR.

Gjermania ishte e treta, me më shumë se 180,000, ndërsa Turqia mori gati 130,000.

Edhe pse nuk ka azilkërkues afganë në Iran, ata me karta refugjatësh, një dokument zyrtar që njeh statusin e tyre, janë në gjendje të kenë qasje në sistemet shëndetësore dhe arsimore të vendit.

Çfarë po bëjnë vendet për të ndihmuar?

Ndërsa disa vende u kanë ofruar afganëve një strehë të sigurt, të tjerët kanë treguar se nuk do t’u japin strehë atyre që ikin.

Irani

Irani ka ngritur tenda urgjente për refugjatët në tre provincat e tij që kufizohen me Afganistanin. Por zyrtarë të lartë nga ministria e brendshme iraniane kanë thënë se çdo afgan që kalon në Iran “do të riatdhesohet” sapo të përmirësohen kushtet. Irani tashmë pret gati 3.5 milionë afganë, sipas OKB -së.

Pakistani

Kryeministri Imran Khan tha në qershor se vendi i tij do të mbyllte kufirin e tij me Afganistanin nëse talebanët merrnin kontrollin. Megjithatë, raportet thonë se disa mijëra afganë kanë kaluar në Pakistan dhe se të paktën një pikë kufitare është e hapur. Talebanët thuhet se po kufizojnë qasjen për tregtarët dhe ata me dokumente të vlefshme udhëtimi.

Taxhikistani

Numrat e saktë janë të paqartë, por raportet sugjerojnë se të paktën disa qindra afganë, përfshirë ushtarë nga Ushtria Kombëtare Afgane, kanë kaluar në Taxhikistan ditët e fundit. Në korrik, Taxhikistani tha se po përgatitej të merrte deri në 100,000 refugjatë nga Afganistani.

Uzbekistani

Rreth 1,500 afganë thuhet se kanë kaluar kufirin Afganistan-Uzbekistan dhe kanë ngritur kampin. Raportet sugjerojnë se talebanët po lejojnë vetëm njerëzit me viza të vlefshme të përdorin pikat zyrtare të kufirit.

Mbretëria e Bashkuar

Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar planet për të pranuar 20,000 refugjatë afganë në një afat të gjatë. Skema e Zhvendosjes së Qytetarëve Afganë të qeverisë britanike do të synojë të lejojë 5000 afganë të vendosen në MB në vitin e parë dhe do të përqendrohet në gratë dhe fëmijët, si dhe në pakicat fetare dhe të tjera në rrezikun më të madh nga talebanët.

SHBA

Presidenti Joe Biden ka autorizuar 500 milion dollarë (367 milion £) për “nevojat urgjente të të refugjatëve dhe migracionit të refugjatëve, viktimave të konfliktit dhe personave të tjerë në rrezik si rezultat i situatës në Afganistan, përfshirë aplikantët për viza të veçanta emigruese”. SHBA nuk ka njoftuar një numër të saktë të refugjatëve që do të lejojë të hyjnë.

Kanadaja

Kanadaja ka thënë se do të strehojë 20,000 afganë, duke u përqendruar në ata që janë në rrezik nga talebanët, përfshirë punonjësit e qeverisë dhe udhëheqëset gra.

Australi

Australia thotë se do të ofrojë 3,000 vende në programin e saj të vizave humanitare për afganët që largohen nga vendi i tyre. Por vendet do të vijnë nga programi ekzistues i vizave humanitare në dispozicion dhe nuk do të ketë rritje të numrit të përgjithshëm.

Bashkimi Europian

Zyrtarët në disa vende të Bashkimit Evropian thonë se janë të etur për të shmangur përsëritjen e krizës së emigrantëve të vitit 2015, kur pati një reagim populist ndaj një numri të madh refugjatësh që lejoheshin të hynin në territorin e BE -së.

Gjermani

Gjermania ka treguar se do të pranojë disa afganë, por nuk ka specifikuar numra. Kancelarja Angela Merkel, e cila u përball me kritika të ashpra për politikën e saj me dyer të hapura ndaj emigrantëve në vitin 2015, ka thënë se qeveria e saj ishte e fokusuar në sigurimin që refugjatët “të kenë një qëndrim të sigurt në vendet fqinje me Afganistanin”.

Francë

Presidenti Emmanuel Macron ka thënë se Evropa duhet të “mbrojë veten nga valët e rëndësishme të emigrantëve ilegalë” nga Afganistani. Ai tha se Franca do të “mbrojë ata që janë në rrezik më të madh”, por shtoi: “Evropa nuk mund të marrë pasojat nga situata aktuale vetëm”.

Austria

Austria ka përjashtuar marrjen e ndonjë refugjati afgan. Ministri i brendshëm i vendit ka argumentuar në favor të vazhdimit të dëbimit të azilkërkuesve të dështuar afganë dhe ka lobuar për krijimin e “qendrave të dëbimit” në vendet fqinje me Afganistanin.

Zvicra

Zvicra ka thënë se nuk do të pranojë grupe të mëdha refugjatësh që vijnë direkt nga Afganistani.

Turqia

Presidenti Rexhep Tajip Erdogan ka thënë se qeveria e tij do të punojë me Pakistanin për të ndihmuar në stabilizimin e Afganistanit dhe për të parandaluar një valë të re refugjatësh që shkojnë drejt Turqisë. Qeveria gjithashtu ka rritur ndërtimin e një muri kufitar me Iranin për të mbajtur emigrantët jashtë.

Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova

Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë thënë se do të strehojnë përkohësisht 450 dhe 300 refugjatë respektivisht me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Refugjatët pritet të qëndrojnë derisa të rregullohet dokumentacioni për vizat e emigracionit në SHBA. Kosova po planifikon gjithashtu të sigurojë strehim të përkohshëm për refugjatët që shkojnë në SHBA, por nuk ka specifikuar numra.

Uganda

Uganda ka rënë dakord të pranojë 2,000 refugjatë afganë. Kombi i Afrikës Lindore ka numrin më të madh të refugjatëve në çdo vend në Afrikë dhe i treti më i madh në botë. /tch