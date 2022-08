Afër 9 mijë raste aktive me COVID-19, pozitiviteti i rasteve ende shumë i lartë Situata me virusin COVID-19 në Kosovë po vazhdon të jetë e njëjtë. Në 24 orët e fundit në Kosovë janë regjistruar edhe 930 raste të reja me COVID-19, shkruan lajmi.net. Gjatë këtyre 24 orëve, ka pasur 1 rast të vdekjes, ndërsa lajmi i mirë është se janë shëruar afër 1,500 pacientë. Megjithatë, shqetësuese mbetet përqindja…