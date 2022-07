Afër 1800 raste të reja me COVID-19, ndërrojnë jetë 2 pacientë 1793 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë. Për këtë numër të lartë të rasteve pozitive, ka pasur shumë pak testime në 24 orët e fundit – vetëm 4513 ose me pozitivitet të rasteve 39,72 përqind. Gjatë këtyre 24 orëve ka pasur edhe 2 vdekje. /Lajmi.net/