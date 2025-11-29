Afati për deklarimin e partive politike për pjesëmarrje në zgjedhje përfundon nesër

29/11/2025 12:36

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nesër, më 30 nëntor 2025, përfundon afati ligjor për deklarimin e partive politike lidhur me pjesëmarrjen ose mospjesëmarrjen në Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Subjektet politike që nuk e kanë dorëzuar ende njoftimin e tyre, kanë kohë deri nesër për të përmbushur këtë obligim zyrtar, raporton lajmi.net

Për informacione shtesë, KQZ ka bërë të ditur se mund të kontaktohet në numrin: 📞 +383 38 200 81 010./Lajmi.net/

