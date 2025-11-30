Afati drejt minutave të fundit, garës zgjedhore i bashkohen edhe dy iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur

30/11/2025 23:18

Një orë para përfundimit të afatit në KQZ kanë aplikuar tri koalicione, gjashtëmbëdhjetë parti politike, dy iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur.

Valmir Elezi nga KQZ, ka dhënë detaje për koalicionet, partitë politike etj.

Konfirmohet për:

“1. Koalicioni “PAI – PDAK – LPB”, i përbërë nga 3 parti politike: Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI), Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (PDAK) dhe Lëvizja për Bashkëveprim (LPB)”;

2. Koalicioni “Koalicija VAKAT”, i përbërë nga 3 parti politike: Demokratska Stranka Bošnjaka (DSB), Bošnjačka Stranka Kosova (BSK) dhe Demokratska Stranka Vatan (DSV); dhe

3. Koalicioni “Lëvizja VETËVENDOSJE!”, i përbërë nga 4 partitë politike: Lëvizja VETËVENDOSJE!, GUXO, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane (PSHDK).

Partitë politike:

4. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK;

5. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK:

6. Kosovaki Nevi Romani Partia;

7. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA;

8. Za Slobodu Pravdu i Opstanak;

9. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI;

10. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE;

11. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS;

12. SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU;

13. SRPSKA LISTA;

14. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS;

15. FJALA;

16. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS;

17. LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS (LPRK);

18. ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS (AAK);

19. KOSOVSKI SAVEZ.

Iniciativat qytetare:

20. PËR SOCIALDEMOKRATËT E ASHKALINJËVE; dhe

21. INICIATIVA QYTETARE PËR KOSOVË.

Kandidatët e pavarur:

22. NEDŹMIDIN SEJDILAR”, konfirmoi Elezi.

