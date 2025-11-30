Afati drejt minutave të fundit, garës zgjedhore i bashkohen edhe dy iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur
Një orë para përfundimit të afatit në KQZ kanë aplikuar tri koalicione, gjashtëmbëdhjetë parti politike, dy iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur.
Valmir Elezi nga KQZ, ka dhënë detaje për koalicionet, partitë politike etj.
Konfirmohet për:
“1. Koalicioni “PAI – PDAK – LPB”, i përbërë nga 3 parti politike: Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI), Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (PDAK) dhe Lëvizja për Bashkëveprim (LPB)”;
2. Koalicioni “Koalicija VAKAT”, i përbërë nga 3 parti politike: Demokratska Stranka Bošnjaka (DSB), Bošnjačka Stranka Kosova (BSK) dhe Demokratska Stranka Vatan (DSV); dhe
3. Koalicioni “Lëvizja VETËVENDOSJE!”, i përbërë nga 4 partitë politike: Lëvizja VETËVENDOSJE!, GUXO, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane (PSHDK).
Partitë politike:
4. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK;
5. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK:
6. Kosovaki Nevi Romani Partia;
7. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA;
8. Za Slobodu Pravdu i Opstanak;
9. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI;
10. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE;
11. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS;
12. SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU;
13. SRPSKA LISTA;
14. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS;
15. FJALA;
16. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS;
17. LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS (LPRK);
18. ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS (AAK);
19. KOSOVSKI SAVEZ.
Iniciativat qytetare:
20. PËR SOCIALDEMOKRATËT E ASHKALINJËVE; dhe
21. INICIATIVA QYTETARE PËR KOSOVË.
Kandidatët e pavarur:
22. NEDŹMIDIN SEJDILAR”, konfirmoi Elezi.