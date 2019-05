Adrola Dushi reagon ashpër: E mbyti falsiteti këtë vend

Adrola Dushi përmes një postimi në InstaStory ka ‘shpërthyer’ ndaj programeve televizive dhe të ftuarve në to, shkruan lajmi.net.

Sipas modeles, falsiteti po mbizotëron që nga televizioni deri te komshinjtë.

“E mbyti falsiteti këtë vend, që nga programet televizive, personazhet e saj super të shtirur e deri tek komshinjtë që sforcuar buzëqeshin njëri-tjetrin. Një Zot e di sa herë më vjen ndërmend humori i të madhit Paulin Preka, i cili në një skeç thoshte: Na jena msu me qeshë fallco, me u dashtë fallco, me u martu fallco, biles edhe me ba fëmijë false”, shkruan Adrola.

Megjithatë, modelja nuk ka preferuar të tregojë se kujt saktësisht po ia drejton këto fjalë. /Lajmi.net/