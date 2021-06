Adrola Dushi mori vëmendjen me paraqitjen e fundit.

Adrola Dushi ka ndarë me ndjekësit fotografi të reja, në të cilat merr vëmendjen e të gjithëve, shkruan lajmi.net.

Modelja e njohur, nuk ka dëshpëruar as kësaj radhe me paraqitjen atraktive, ku u shfaq e veshur me rroba të përditshme por plot stil.

Me flokët larguar nga fytyra dhe grimin e thjeshtë dhe natyral, ajo erdhi mjaft joshëse në fotot e realizuara së fundmi./Lajmi.net/