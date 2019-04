Adriana Matoshi: Pa armiq sot do të isha duke larë oborr e shërby çaj

Adriana Matoshi ka zgjedhur që së fundmi t'i falënderojë armiqtë e saj pasi pa ta thotë se nuk do të ishte kjo që është sot.

Aktorja Adriana Matoshi kësaj radhe e ka bërë një postim ndryshe në Instagram, shkruan lajmi.net.

Ajo, nëpërmjet një Instastory ka zgjedhur që ta bëjë një falënderim por kësaj radhe jo për miqtë. Adriana i ka falënnderuar armiqtë e saj për disa arsye.

“Sot po du me i falënderu krejt dushmanët e mi, pa ju jeta ime nuk do t’kishte këtë kuptim që ka, nëse ju nuk do të ishit, unë do të isha duke fshirë oborrin dhe duke pritur të vloj çaji për të bërë hyzmet. Ju dua shumë dhe ju lus vazhdoni të më urreni”, ka shkruar ndër të tjera ajo pranë postimit./Lajmi.net/