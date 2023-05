Adriana Matoshi njofton se nuk do të jetë më pjesë e serialit “Sha je be tu folën” Aktorja dhe deputetja, Adriana Matoshi, ishte pjesë e filmave e serialeve për një periudhë të gjatë. Së fundi ajo ka njoftuar lidhur me njërin nga rolet që ajo ka bërë së fundi, shkruan lajmi.net. Me anë të një postimi në llogarinë e saj në Instagram, ajo njoftoi të gjithë fansat e saj se nuk do…