Adriana Matoshi njofton se do t’i nënshtrohet një operimi: Unë po shkoj, për me u kthy Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Adriana Matoshi ka njoftuar se do t’i nënshtrohet një operimi. Ajo ka njoftuar se sot do të shtrohet në spital me ç’rast edhe do t’i ndaloj për një kohë të gjitha aktivitetet e saj. “Unë po shkoj, për me u kthy”, ka shkruar Matoshi. /Lajmi.net/ Postimi i plotë: