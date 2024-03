Adriana Matoshi ia del prapë në luftën me tumorin Aktorja Adriana Matoshi, ditë më parë ka njoftuar së do të iu nënshtrohet një operimi, që ka të bëjë më sëmundjen e saj. Ajo në njoftimin e saj në Facebook nder të tjera kishte shkruar “Unë po shkoj, për me u kthy”, shkruan lajmi.net. Sipas miqve të saj, ajo e ka kryer më sukses operimin.…