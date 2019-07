Adriana Lima shkëlqeu në fustanin e kuq në premierën e Tarantinos

Adriana Lima ka shkëlqyer me fustanin e kuq.

Adriana Lima e ka marrë së fundmi të gjithë vëmendjen, shkruan lajmi.net.

Ajo, ishte e pranishme në e filmit ‘Once Upon a Time in Hollywood’ në Los Angeles dhe i ka befasuar të gjithë me ‘look-un’ e saj.

Duke qenë se konsiderohet si një ndër ‘engjëjt’ më të bukur të ‘Victoria’s Secret’, vëmendja mediatike por edhe e publikut nuk ka pasur se si të mungojë.

Fustani i përkiste firmës së njohur ‘Magda Betrym’ dhe kushtonte plot 1.700 dollarë, shumë kjo e zbuluar nga vetë faqja e stilistes së njohur./Lajmi.net/