Administrohen video-incizimet në gjykimin për korrupsion ndaj hetuesve policorë të krimeve ekonomike

Për një nga video-incizimet, prokurori Rafet Halimi deklaroi se në zyrat e prokurorisë e kanë mbajtur seancën dëgjimore me dëshmitarin Driton Berisha, dhe deri te kjo seancë sipas tij ka ardhur për shkak të deklaratave të ndryshme në mes të pandehurve dhe dëshmitarëve, me qëllim që të vërtetohen provat.

Prokurori Halimi ka thënë qëllimi i prezantimit të kësaj prove është për të sqaruar kohën, mënyra dhe vendin e saktë të dhënies së ryshfetit.

“Dëshmitari Driton Berisha ka qartësuar pozicionin e momentit të dhënies së ryshfetit, ku te dera e Gjykatës Kushtetuese në anën e majtë nga krahu i Driton Berishës ka qenë dëshmitari bashkëpunues Dritëro Huruglica, përballë dëshmitarit ka qenë i pandehuri Lutfi Menxhiqi ndërsa në krahun e tij i pandehuri Lavdim Osmani. Sipas provave e tërë distanca në mes 4 personave ka qenë më afër se 1 metër”, sqaruar prokurori Halimi.

Prokurori elaboroi se Driton Berisha me dorën e djathtë i ka nxjerrë 1 mijë e 500 euro dhe ia ka dhënë personit përballë tij, që ka qenë Lutfi Mengjiqi, ku edhe vetë i pandehuri e ka pranuar.

Gjithashtu i pandehuri Lavdim Osmani ka treguar se një shtek me para e ka marrë Lutfi Mengjiqi dhe i ka futur në xhep, ndërsa dëshmitari bashkëpunues Dritëro Huruglica ka thënë se nuk e ka parë sa para kanë qenë por se Dritoni i kishte thënë se ia ka dhënë 1500 euro.

Përfaqësuesi i të akuzuarit Lutfi Mengjiqi, avokati Skënder Musa deklaroi se CD-të i kanë shikuar bashkë me prokurorin porse dëshmitari asnjëherë nuk e përmend Lutfi Mengjiqin, madje në një rast dëgjohet duke thënë se asnjëherë nuk i ka dhënë ryshfet atij.

“Kjo provë nuk mund të shiqohet e shkëputur nga video-incizimi tek Gjykata Kushtetuese ku shihen personat që kanë qenë aty, ku shihet pozicioni i të akuzuarve dhe i personave që janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve, kjo parashihet edhe në nenin 7 të KPRK-së”, shtoi avokati Musa, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Prokurori Halimi njoftoi se lidhur me këtë video-incizim ekziston transkripti, e më pas u vazhdua me shikimin e video-incizimeve për të cilat nuk ekziston transkripti.

Në një video, të datës 05.02.2020, rreth orës 17:23 shihet momenti i arrestimit të Lavdim Osmanit, ku i gjenden paratë dhe bëhet identifikimi i tyre aty.

Në fund, avokati Musa deklaroi se sa i përket videos së parë, pikërisht te vendi ku Driton Berisha thotë se nuk e njeh fare të akuzuarin Lutfi Mengjiqi nuk u shikua, kurse sa i përket CD-së së fundit nuk pati vërejtje sepse nuk përmendet fare i mbrojturi i tij Lutfi Mengjiqi.

Sa i përket dhënies së mbrojtjes, avokati Musa kërkoi nga gjykata që t’i japë kohë shtesë për përgatitjen e saj, të cilës iu bashkëngjit edhe mbrojtësi i të akuzuarit Lavdim Osmani, avokati Sokol Mushkolaj, e që u aprovua nga kryetarja e trupit gjykues, Shpresa Hasaj-Hyseni.

Seanca e radhës u caktua për 10 janar 2021.

Sipas aktakuzës së përpiluar më 30 qershor 2020, Osmani dhe Menxhiqi, po akuzohen se në fillim të muajit nëntor 2019, në Prishtinë, afër Gjykatës Kushtetuese, në cilësinë e hetuesve në Drejtorinë e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, kishin pranuar ryshfet.

Siç përshkruhet në aktakuzë, të akuzuarit paraprakisht ishin takuar në kafenenë “Central”, me D.H dhe kishin arritur marrëveshje, që në këmbim të ryshfetit mos të ndërmarrin veprime për luftimin e lojërave të fatit, ku posa kishin dalë nga kafeneja dhe kishin shkuar afër Gjykatës Kushtetuese, ishin takuar me Driton Berishën dhe nga ai kanë pranuar ryshfet në vlerë 1 mijë e 500 euro, në prezencë të D.H.

Tutje, në aktakuzë thuhet se më 26 nëntor 2019, në Prishtinë, afër Gjykatës Kushtetuese, dy të akuzuarit kishin pranuar ryshfet, në atë mënyrë që paraprakisht i akuzuari Menxhiqi e kishte organizuar takimin.

Në aktakuzë thuhet se ai i kërkuar të akuzuarit Osmani që të takohet me D.H., i cili ishte takuar me Driton Berishën dhe D.H në lokalin “Central”, derisa me veturë e kishin dërguar tek banesa e tij, e më pas Berisha ia kishte dhënë 3 mijë euro Osmanit, me qëllim që të mos pengojnë veprimtarinë e kundërligjshme të lojërave të fatit.

Sipas aktakuzës, ky ryshfet ishte ndarë në mes të akuzuarve në dy pjesë nga 1 mijë e 250 euro, ndërsa 500 euro ia kishin dërguar kolegut të tyre Faton Zabergja për një rast tragjik që i kishte ndodhur.

Osmani po akuzohet edhe se me 9 janar 2020, në rrugën C, në Prishtinë, nga dëshmitari bashkëpunues D.H., kishte pranuar 3 mijë euro ryshfet, para të cilat dëshmitari Mentor Maqani, në restorant “Marigona”, afër QMI-së, ia kishte dorëzuar dëshmitarit bashkëpunues D.H.

Po ashtu, Osmani po dyshohet se me 5 shkurt 2020, në lagjen “Mati 1”, në Prishtinë, nën masat e simulimit të veprës penale të korrupsionit, paraprakisht dëshmitari Mentor Maqani ia kishte dorëzuar paratë prej 3 mijë euro dëshmitarit D.H.

Më pastaj, në aktakuzë thuhet se ky i fundit ishte nisur menjëherë dhe gjatë rrugës një pjesë të kartëmonedhave i kishte ndërruar, 1 mijë e 300 euro ia kishte dorëzuar Osmanit dhe të tjerat i kishte ndalë për vete, ndërsa Osmani ishte arrestuar nga Inspektorati Policor i Kosovës dhe në xhepin e tij ishin gjetur paratë të cilat ishin nën masën e simulimit.

I akuzuari Menxhiqi po dyshohet se më 4 dhjetor 2019, pasi ishin marrë vesh paraprakisht në një takim në fillim të muajit nëntor 2019 në Prishtinë, afër kafenesë “Central”, me dëshmitarin Driton Berishën dhe D.H, për t’i njoftuar për aksionet e policisë, i kishte dërguar informata dëshmitarit D.H me qëllim që të përfitojë dobi pasurore.

Këtë thuhet se e kishte bërë me 4 dhjetor 2019, kur dëshmitari D.H., i kishte kërkuar informata nëse kishte filluar ndonjë kontroll nga policia ndaj lojërave të fatit.

Tutje, në aktakuzë thuhet se Menxhiqi përmes rrjetit “Viber”, i kishte dërguar mesazh D.H., duke e njoftuar se policia kishte filluar kontrollin në Fushë Kosovë duke i shkruar: ”D po dal vet, po kqyri se si i Fushë Kosovës po më duket paska hi s’ju kishin dhënë kompetencë edhe stacioneve më me hi në do raste tani i dorëzojnë te ne, po unë po nisna menjëherë po këqyri çka ka”.

Menxhiqi po akuzohet edhe se më 5 shkurt 2020, në fshatin Stanoc i Poshtëm, Komuna e Vushtrrisë, në shtëpinë e tij, gjatë kontrollit sipas urdhërkontrollit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda dhe zbatuar nga IPK, ishin gjetur armë automatike të zjarrit, 2 pushkë automatike AK-47, me dy karikatorë dhe të gjitha ishin konfiskuar nga IPK-ja.

Për këto veprime, prokuroria dy të akuzuarit po i ngarkon se në bashkëkryerje kishin kryer veprën penale “marrje ryshfeti”, ndërsa Menxhiqin po e ngarkon edhe me veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Ndryshe në aktakuzë, prokuroria kishte propozuar që të pandehurve t’u ndalohet ushtrimi i funksionit në administratë publike apo funksioneve në shërbime publike pas mbajtjes së dënimit me burgim, të konfiskohen 9 mijë euro të gjetura në shtëpinë e të pandehurit Menxhiqi dhe ato të gjetura në xhepin e Lavdim Osmanit në vlerë prej 1 mijë e 300 euro gjatë arrestimit.

Gjithashtu, prokuroria ka propozuar që të konfiskohen paratë e dëshmitarit bashkëpunues, D.H në vlerë prej 4 mijë e 339 euro e 43 centë dhe 48-.00 FR, edhe pse sipas prokurorisë, D.H., kishte qenë i pandehur, mirëpo me urdhër të gjykatës kishte marrë cilësinë e dëshmitarit bashkëpunues, ka bazë të mjaftueshme që vërtetohet se gjatë pranimit dhe dorëzimit të ryshfetit paratë e veta personale i ka ndërruar me paratë të cilat kanë qenë të destinuara për ryshfet.