Aderime të reja në NISMA, Limaj: Po na bashkohen intelektualë me ide të qarta Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka prezantuar dy aderime, Gëzim Ibrahimin dhe Ismet Hajdinin. Me këtë rast, Limaj vlerësoi si lajm të jashtëzakonshëm këto aderime, derisa tha se Nismës Socialdemokrate po iu bashkohen njerëz intelektualë, veprimtarë e me ide të qarta. Ai tha se do të vazhdojnë të punojnë për zgjerimin e kësaj partie.…