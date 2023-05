Ademi pret në takim kryetarin e Dragashit, nënshkruajnë Momerandum Bashkëpunimi

Presidenti i FFK-së, Agim Ademi, ka pritur në takim kryetarin e Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini.

Gjatë këtij takimi u diskutua mbi bashkëpunimin e dy institucioneve në fushën e sportit, veçmas në aspektin e përmirësimit të infrastrukturës së futbollit në këtë komunë.

Me këtë rast u diskutua dhe u vendos për ndërtimin e një fushe futbolli me bashkëfinancim, në kuadër të programit të UEFA-s “HatTrick”, e cila do të ofrojë mundësi klubeve dhe shkollave të futbollit në këtë komunë që të kenë kushte më të volitshme për stërvitje.

Në këtë kuadër, u nënshkrua edhe Memorandumi i Bashkëpunimit mes Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Komunës së Dragashit.

Kreu i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, theksoi se ndihma për sportin dhe mbështetja e klubeve të atjeshme nga ana e autoriteteve lokale është e vazhdueshme, teksa duke falënderuar kreun e FFK-së për gatishmërinë e tij për t’i përkrahur të rinjtë e kësaj treve me projekte konkrete, ai shprehu bindjen se ky bashkëpunim do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e futbollit në këtë komunë./Lajmi.net/