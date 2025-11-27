Ademi pas fitores së Dritës: “Intelektualët” dhe “Ballistët” dhuruan spektakël – Skuadra jonë kampione vazhdon të shkruajë histori në arenën evropiane

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka përgëzuar FC Dritën pas fitores së madhe ndaj Shkëndijës së Tetovës në UEFA Conference League. Në ndeshjen e zhvilluar sonte në stadiumin "Fadil Vokrri", kampionët e Kosovës triumfuan me rezultat 1:0, falë golit të Arb Manajt, transmeton lajmi.net.

Sport

27/11/2025 23:26

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka përgëzuar FC Dritën pas fitores së madhe ndaj Shkëndijës së Tetovës në UEFA Conference League.

Në ndeshjen e zhvilluar sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, kampionët e Kosovës triumfuan me rezultat 1:0, falë golit të Arb Manajt, transmeton lajmi.net.

Kjo fitore e dytë në fazën e grupeve, pas triumfit kundër Shelbourne, e ngjit Dritën në kuotën e 8 pikëve dhe e afron edhe më shumë drejt kalimit historik në fazën tjetër të garës.

Ademi vlerësoi atmosferën e jashtëzakonshme në stadium, ku “Intelektualët” dhe “Ballistët” krijuan një skenë të rrallë vëllazërie dhe mbështetjeje, pavarësisht temperaturave të ulëta, në prag të festës së 28 Nëntorit.

Kreu i FFK-së shprehu mirënjohje për futbollistët, stafin dhe tifozët e Dritës, ndërsa falënderoi edhe Shkëndijën për paraqitjen korrekte dhe sportive.

“Urime FC Drita, ju priftë e mbara në ndeshjet e radhës”, u shpreh Ademi në mesazhin e tij./lajmi.net/

