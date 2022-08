Ademi njofton se Boban dhe Figo do vizitojnë Kosovën Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi ka njoftuar se dy emra të mëdhenj të futbollit evropian do vizitojnë Kosovën. Me kualifikimin e Ballkanit drejt Ligës së Konferencës, Kosova do avancojë më shumë në garat evropiane. Së fundmi është kryetari Ademi që njofton se dy emra të mëdhenj të futbollit evropian, në tetor…