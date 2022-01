Ademi: Kemi qenë në negociata për miqësore me Francën – flet edhe për Magath

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi ka zbuluar se ishin shumë pranë të arrijnë marrëveshje për miqësore me fituesin e Kupës së Botës, Francën.

Ademi derisa ishte i ftuar në “ATV” tha se përpos Zvicrës, ishin në negociata edhe me Francën, shkruan lajmi.net.

“Përpos Zvicrës, ishim shumë pranë që të arrijmë marrëveshje me Francën, por tani s’ka gjë prej kësaj pune. Por, nuk u arrit dhe jemi në negociata për ndonjë Kombëtare tjetër”.

Ndërkohë, siç kishte raportuar “Lajmi.net” para disa javeve që ishin në negociata të avancuara, Ademi e konfirmoi këtë lajm, por gjithçka duket që dështoi shkaku i financave.

“Kemi qenë në bisedime me të pestë trajnerët në listë sidomos me këtë të fundit (Magath), me këtë kemi qenë edhe në fazën finale, por jo gjithçka mund të arrihet shkaku i pagës financiare”, deklaroi ai./Lajmi.net