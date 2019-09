Adelina Thaçi fjalë zemre për bashkëshortin në përvjetorin e 8-të të martesës

Këngëtarja Adelina Thaçi dhe bashkëshorti i saj Bardhyl Meta sot festojnë përvjetorin e tyre të 8-të të martesës, shkruan lajmi.net.

Me këtë rast ajo ka zgjedhur që me ndjekësit në Instagram t’i ndajë disa foto ndër vite dhe i ka shkruar disa fjalë.

“Sot 8 vite kurorezuam gjithe dashnine tone. Pergjate viteve u bekuam me dy vajzat tona Fionen e Melisen. Keto vite perjetuam emocione te jashtezakonshme, gezimi e idhnimi,por bashke tejkaluam sfida te randa e i lame pas duke u forcu dhe me shume. Jam e lumtune qe qdo dite e gezojm me shendet te mire, e femijet i kemi mire. Gezuar 8 vjetori i marteses sone, shnet e gezime bashkeudhetari im!”, ishin fjalët e Adelinës./Lajmi.net/