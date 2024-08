Adelina Tahiri në gjendje të rëndë, publikon foto nga spitali Këngëtarja e njohur Adelina Tahiri është tejet aktive në rrjete sociale, duke mbajtur audiencën e saj të informuar me ndodhin e fundit. Ajo para pak minutave ka publikuar një instastory nga spitali, ku shihet duke marrë serum. Adelina gjithashtu ka theksuar se po ndihet keq me shëndet. “Te them te drejten sot skam qen mire,…