Adelina Tahiri flet sërish për martesën e saj: Mediat e bënin për interes, nuk e mendonin shëndetin tim Adelina Tahiri, ishte komentuar shumë kohën kur ishte martuar me biznesmenin me moshë më të madhe nga Maqedonia. Kohëve të fundit, ajo ishte komentuar edhe për ndarjen nga ai, shkruan lajmi.net. Për jetën e saj private, ka folur vetë këngëtarja së fundi. Në një intervistë në “Pushime on Top”, ajo ka rrëfyer për vështirësitë që…