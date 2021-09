Adele ‘snubon Met Gala për të marrë një hamburger’ – dhe vështirë se dikush e njeh atë

Këngëtarja e “The Someone Like You”, nuk doli në Met Gala të mërkurën mbrëma, por a ishte sepse ajo zgjodhi të dilte për një nga Burgers-et e saj të preferuar In’N’Out mijëra kilometra larg?

Është sugjeruar që Adele të “anashkalojë” Met Gala për një udhëtim në një burger – dhe fansat po e duan atë, shkruan mirror.co.uk.

Këngëtarja mungoi në ngjarjen e Nju Jorkut me një biletë prej 30,000 paundësh të mërkurën mbrëma, transmeton lajmi.net.

Por një cicërimë e postuar atë mbrëmje nga një llogari e fansave të Adele pretendon se ajo u pa në zinxhirin e saj të preferuar të burgerëve amerikanë In’N’Out Burger atë natë.

Ndërsa nuk ka detaje shtesë se në cilën nga 368 dyqanet e markës ajo thuhet se është parë, ato kanë dyqane vetëm në Kaliforni, Nevada, Arizona, Utah dhe Teksas – mijëra kilometra larg NYC.

Në dy fotot, të cilat duket se janë marrë në mënyrë të fshehtë në telefonin e dikujt, teksa ajo rrinte në radhë me klientët e tjerë, 33-vjeçarja është e veshur me një xhaketë të zezë të zezë dhe një jelek, dhe e veshur me një maskë të zezë të fytyrës.

Konsumatorët e tjerë duket se janë të pavëmendshëm se këngëtarja më e madhe në botë është duke qëndruar pak metra më tutje – shumë mirë përveç tifozit që bëri fotografinë.

Në foto Adele, mamaja e Angelos shtatëvjeçare, dukej pa elegancë me një fytyrë të zhveshur dhe flokët e saj të gjatë bjondë me luleshtrydhe të tërhequr në një bisht të çrregullt.

Dy fotografitë u shpërndanë në një llogari të tifozëve të Adele dhe nxitën një valë admirimi nga fansat.

Me titullin “Të gjithë janë në Met Gala, Adele është në Burger In-N-Out”, përgjigjet përfshinin “Ajo ka përparësitë e saj të drejta!” dhe “Vajzë e zgjuar. Unë nuk jam duke paguar 35000 dollarë për një ngjarje në të cilën do të doja të tërhiqja pothuajse të gjithë. Ky është një lloj budallai i veçantë. ”

Dashuria e Adele për In’N’Out Burger është e dokumentuar mirë.

Në vitin 2016 performanca e saj në Çmimet Grammy u pllakos me çështje teknike, një përvojë e thartë që i dha një prishje të vërtetë humorit të saj.

Ajo anashkaloi festën pas etiketës së saj, dhe në vend të kësaj u nis për të marrë një hamburger.

Adele shkroi në Twitter: “Mikrofonat e pianos ranë në telat e pianos, kështu ishte tingulli i kitarës. E bëri atë të tingëllojë jashtë melodisë. S ** t ndodh.

“Për shkak të kësaj edhe pse … Unë jam duke e trajtuar veten në një jashtë. Ndoshta ndoshta ia vlente. ”

Nuk ishte hera e parë që ajo kishte anashkaluar një festë për hir të diçkaje më të shijshme.

Në vitin 2009, revista Vogue e shoqëroi atë në Grammy -in e saj të parë, ku ajo mori dy çmime.

Ata raportuan se pas ceremonisë ajo anashkaloi “festën zyrtare të Grammy-t me temën Woodstock dhe atë që premton të jetë festa e dhimbshme pas-mbrapa që Coldplay i ka thënë në Santa Monica. Në vend të kësaj, ajo riparon një Burger In-N-Out në Bulevardin e Venecias./Lajmi.net/