Adele planifikon rikthimin e Krishtlindjeve me albumin e ri dhe koncertin e parë live në katër vjet

Tifozët e muzikës pop janë gati për një dhuratë të mrekullueshme të Krishtlindjeve … një rikthim nga këngëtarja superstar Adele.

The Sunday Mirror mund të zbulojë yllin e Someone Like You, 33 vjeç, që do të performojë në Las Vegas menjëherë pas publikimit të albumit të saj të katërt të shumëpritur.

Do të jetë ngjarja e saj e parë live në më shumë se katër vjet.

Dhe miliona fansat e saj britanikë mund t’i thonë Përshëndetje edhe materialit të ri pasi koncerti i 10 Dhjetorit do të jetë i përhapur në të gjithë botën.

Një burim tha: “Albumi i ri i Adele është rekordi më i shumëpritur i vitit. Ka kaluar shumë kohë, por etiketa e saj dëshiron që ajo të dalë para Krishtlindjeve dhe të ketë pamjen e tyre në një shfaqje në Vegas.

“Adele dhe menaxhmenti i saj kanë qenë në bisedime me BBC America për ta transmetuar atë në të gjithë botën. Kjo do të jetë një nga shfaqjet e pakta si pjesë e turneut të saj promovues.

“Natyrisht me dramat e vazhdueshme Covid dhe shqetësimin për sigurinë mund të ndikojë në regjistrimin, por kjo është data e planifikuar tani.”

Rekordi i fundit i Adele, 25, ka shitur 23 milionë kopje që nga publikimi i tij në 2015.

Rekordi i ri ende pa titull do të publikohej vitin e kaluar, por u vonua nga pandemia.

Kompania diskografike Sony besohet të jetë në pritje të datave në Nëntor për publikimin global të “Adele 4”, që pritet të jetë shitësi më i madh në Krishtlindje.

Një fushatë e madhe marketingu dhe specialitete të tjera televizive janë duke u rreshtuar për albumin, për të cilin burimet thonë se përfshin këngë që pasqyrojnë ndarjen e nënës së një Adelie nga Simon Konecki në vitin 2019.

Ajo tani është në një lidhje me agjentin sportiv amerikan Rich Paul./Lajmi.net/