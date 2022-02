Adele fiton tri çmime të rëndësishme në “BRITS Awards 2022”

© Dave J Hogan/GettyImages for BR

Këngëtarja e “Easy On Me” e cila fitoi çmimin për këngën e vitit dhe albumin e vitit, u kthye në ceremoni dhe këmbënguli se i pëlqen të jetë një artiste femër, pasi udhëheqësit e “BRITS Awards” bën heqjen e çmimeve për kategorinë gjinore, transmeton lajmi.net.

Adele me lot ia dedikoi çmimin “Albumi i Vitit” djalit të saj Angelo, nëntë vjeç dhe ish-partnerit Simon Konecki, “sepse rekordi është me të vërtetë për ta, përpara se ta vlerësojë veten për shpalljen e diçkaje kaq personale”, tha ajo mbrëmë.

Adele mundi pretendentin e njohur Ed Sheeran në kategorinë “Artisti i Vitit” – që tani përfshin të gjithë artistët pavarësisht nga gjinia.

Gjatë fjalimit të saj, Adele i tha audiencës: “Unë e kuptoj se ky çmim ka ndryshuar, por më pëlqen të jem një artiste femër”, ndërsa iu referua ndryshimeve që bordi i çmimeve kishte bërë në ceremoni.

Çmimet “BRIT” ndezën polemika vitin e kaluar kur u njoftua se do të hiqnin dorë nga kategoritë tradicionale të meshkujve dhe femrave dhe do të kalonin në çmime neutrale gjinore për herë të parë në historinë e saj.

Organizatorët ndanë opinionin dhe disa mbetën të indinjuar nga vendimi, i cili erdhi pas thirrjeve të drejtuara nga këngëtari jo-binar Sam Smith.

Udhëheqësit pretenduan se masa ishte në një përpjekje “për të qenë sa më gjithëpërfshirës dhe sa më i rëndësishëm që të ishte e mundur” dhe lejoi që të hynin njerëz që nuk identifikoheshin si burrë apo grua.

Por fansat në atë kohë e quajtën ndryshimin si ‘ngacmues i zgjuar’ dhe bënin thirrje për bojkot.

Gjatë fjalimit të saj për çmimin e tretë, për albumin më të mirë, Adele u emocionua teksa ia dedikoi çmimi Angelos dhe Simonit.

Ajo tha: “Faleminderit kompania në të cilën jam është me të vërtetë fenomenale. Faleminderit të gjithëve me të cilët punoj. Por këtë dua t’ia dedikoj djalit tim dhe babait të i tij. Sepse bëhet fjalë për ta. Unë jam vërtet krenare për veten time që jam përmbajtur pas armëve të mia dhe kam nxjerrë diçka kaq personale. Djali im ka qenë kaq i sjellshëm dhe i durueshëm me mua gjatë viteve të fundit. Pra, është për të”.

Gjithashtu duke falënderuar producentin e saj, ajo tha:”Dikush që ishte pjesë përbërëse e këtij albumi është producenti i vitit Inflo. Ai më ndihmoi shumë”./Lajmi.net/