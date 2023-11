Adele dhe Rich Paul konfirmojnë që janë martuar Këngëtarja me famë botërore, Adele ka konfirmuar martesën e saj me agjentin sportiv Rich Paul. Adele e dha këtë lajm për publikun në shfaqjen e mikut të saj Alan Carr. Dy nga pjesëmarrësit në këtë shfaqje kanë treguar se kur Alan pyeti nëse dikush është martuar kohëve të fundit, Adele bërtiti me të madhe “Unë”.…