Adele dhe Rich Paul dalin në takim me LeBron James dhe gruan e tij

Adele dhe Rich Paul janë takuar me miqtë e tyre.

Adele dhe Rich Paul thuhet se janë takuar për disa muaj, por këngëtarja me sa duket ka këmbëngulur se është pak argëtuese, shkruan mirror.co.uk.

Adele është parë duke dalë në një takim të dyfishtë me të dashurin e saj Rich Paul dhe yllin e NBA LeBron James dhe gruan e tij Savannah, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja 33-vjeçare është lidhur me agjentin sportiv gjatë muajve të fundit dhe raportohet se romanca e tyre po lulëzon, edhe nëse Adele ka këmbëngulur se është pak argëtuese.

Adele dhe Rich Paul, 39 vjeç, u bashkuan gjithashtu nga basketbollisti Russell Westbrook dhe gruaja e tij Nina Earl, të dyja 32 vjeç, ndërsa darkuan në Giorgio Baldi në Beverly Hills të Premten.

Rich është një agjent sportiv për disa yje të basketbollit të profilit të lartë, përfshirë 36-vjeçarin LeBron.

Adele zgjodhi një pamje rastësore pasi kishte veshur një tuta të zezë dhe të errët, si dhe një xhaketë të gjatë lëkure.

Ajo e përfundoi këtë duke mbajtur me vete një kuletë Louis Vuitton dhe mbante një maskë të zezë për fytyrën ndërsa dilte jashtë.

LeBron gjithashtu shkonte rastësisht me një bluzë dhe kapelë të zezë ndërsa Savannah dukej me stil me një skaj krem ​​me lëkurë gjarpri dhe vrapues të bardhë.

Besohet se Adele dhe Rich konfirmuan lidhjen e tyre kur u panë duke u bërë komod gjatë darkës në fotot që u panë javën e kaluar.

Rich u pa duke mbështjellë krahët rreth këngëtarit teksa po shkonte në restorantin e New York City, Cipriani.

Kjo pasoi që çifti gjithashtu dukej shumë i rehatshëm në shoqërinë e njëri -tjetrit në fillim të korrikut, ndërsa ishin në fushë për një lojë të NBA Finals në Phoenix, Arizona./Lajmi.net/