Në këtë episod të “Përputhen”, Antonia dhe Ada kanë hedhur ‘thumba’ për njëra tjetrën, shkruan lajmi.net.

Antonia ofendoi Adën duke i thënë se ajo nuk duket si tipi që lexon as kopertinën e librave, ndërsa konkurrentja në fjalë i tha Antonias se ajo e ka gabim shumë.

Kjo gjë bëri që Ada të qeshte me ironi duke iu drejtuar Antonias se ajo nuk ka nevojë as të flasë për të, dyshja kanë pasur takim me Brunon dhe si duket kjo gjë qoi në xhelozi mes tyre./Lajmi.net/