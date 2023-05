AC Milan fiton derbin ndaj Juventusit dhe kualifikohet në Ligën e Kampionëve

Skuadra e Milanit ka arritur që ta mposhtë Juventusin në ndeshjen e fundit të xhiroës së 37-të në Ligën Italiane të Futbollit.

Ndeshja doli të jetë tejet e baraspeshuar nga minuta e parë, por qendërsulmuesi Olivier Giroud shënoi për ti dhuruar fitoren ekipit të tij.

Francezi realizoi një gol të mrekullueshëm me kokë nga një distancë e largët pas një harkimi të Davide Calabria (41′).

Me këtë triumf, Milani siguron kualifikimin në Ligën e Kampionëve duke u renditur në pozitën e katërt me 67 pikë, derisa Juventus zë pozitën e shtatë me 59 sosh./Lajmi.net/