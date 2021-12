AC Milan ‘demolon’ Empolin, vazhdon ndjekjen e Interit

“Rossonerët” triumfuan me rezultat të thellë 2 – 4, shkruan lajmi.net.

Mesfushori Franck Kessie kaloi mysafirët në epërsi pas vetëm 12 minutave lojë pas një asistimi të Giroud (12′).

Gëzimi i Milanit zgjati vetëm gjashtë minuta, pasi në skenë doli shqiptari Nedim Bajrami që barazoi rezultatin (18′).

Mirëpo, ishte prapë Kessie që realizoi në portën e Empolit për të rikthyer epërsinë (42′).

Milan vazhdoi me dominimin edhe në pjesën e dytë, ku arriti të shënoi edhe dy herë të tjera.

Fillimisht, Aleksandro Florenzi realizoi gol të bukur për të ngritur epërsinë në 1 – 3 (63′).

Ndërsa, gjashtë minuta më vonë, Theo Hernandez vulosi fitoren e mysafirëve (69′).

E tëra që bëri Empoli, ishte goli i dytë i realizuar nga Pinamonti nga pika e bardhë.

Milan me këtë fitore vazhdon ndjekjen e Interit duke u ngritur në pozitën e dytë me 42 pikë, derisa Empoli renditët në pozitën e 10-të me 27 sosh./Lajmi.net/