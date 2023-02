Abuzoi seksualisht shqiptaren, Robinho dënohet me nëntë vjet burgim Prokurorët italianë kërkojnë që Robinho të vuajë dënimin me burg në Brazil, pasi u shpall fajtor për përdhunim ndaj një shqiptareje në vitin 2013. Italia ka kërkuar që ish-sulmuesi i Milanit, Manchester Cityt dhe Real Madridit, Robinho, të vuajë një dënim me nëntë vjet burg për përdhunim në vendin e tij, njoftuan mediat lokale, duke…