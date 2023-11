“Abuzoi” me Fahri Musliun e Vuçiqin: Blerim Vela kërkon falje, vetëm pasi iu bllokua llogaria Shefi i Stafit të presidentes Vjosa Osmani, Blerim Vela, në një prononcim për media ka thënë se i kërkon falje gazetarit kosovar Fahri Musliu dhe publikut kosovar, pas reagimeve të shumta rreth një shkrimi të bërë sot ku me tallje ka kërkuar që Aleksander Vuçiq të bëjë poligrafin dhe analizën e ADN-së bashkë me gazetarin…