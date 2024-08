Abuzime, keqpërdorim, miliona euro- opozita në Gjilan me akuza të rënda per Alban Hysenin dhe paratë qe ia transferoi “Tregut” Shefi i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike të Kosovës në Gjilan, Riad Rashiti, ka akuzuar kryetarin e Gjilanit, Alban Hyseni se ka abuzuar me buxhetin komunal. Sipas tij, kryetari i ka transferuar 661 mijë euro te NPL Tregu. “Kryetari komunës po abuzon me buxhetin komunal, i transferoi 661 mijë euro te NPL Tregu, aty…